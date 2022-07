Vendita società, Vichi: "Tanto interessamento, nessun fatto concreto"

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 18 luglio 2022, 20:51

Manca ancora l'ufficialità ma pare proprio che la trattativa per il passaggio in biancorosso del forte difensore sia in dirittura di arrivo e le due società stiano limando gli ultimi dettagli. Non è escluso, che prima di mercoledì mattina, quando la squadra partirà per il ritiro di Corfino, l'affare venga...

lunedì, 18 luglio 2022, 09:01

Da oggi, i giocatori sotto contratto e quelli che saranno aggregati dalla Primavera 3 cominceranno a fare visite mediche e tamponi Covid e test atletici, poi, mercoledì mattina il gruppo partirà per il ritiro di Corfino dove nel pomeriggio è previsto il primo allenamento stagionale

domenica, 17 luglio 2022, 08:54

I due ex rossoneri colonne della squadra di Pagliuca vicinissimi a raggiungere l'allenatore nella città del Palio. Intanto sfuma anche Bellodi: il difensore scuola Milan è passato all'Olbia

sabato, 16 luglio 2022, 14:06

La società rossonera starebbe studiando il modo per riportare l'attaccante a Lucca per un altro anno in prestito: Fedato sta completando la sua riabilitazione e non è un mistero che gradirebbe tornare a Lucca, città con cui ha un rapporto speciale. Ecco come potrebbe giocare con mister Maraia