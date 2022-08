Porta Elisa News



Insieme Con Voi: al via la campagna abbonamenti

lunedì, 8 agosto 2022, 16:39

di diego checchi



Mario Santoro, direttore generale della Lucchese, ha presentato questo pomeriggio la campagna abbonamenti che è stata chiamata "Insieme Con voi", dove la C maiuscola sottintende la categoria anche se il direttore generale rossonero ha fatto capire che l'obiettivo non è solo quello di mantenere la categoria ma di fare sempre meglio. La campagna abbonamenti prenderà il via domani, martedì 9 agosto.

Santoro si è lasciato scappare anche una battuta sul mercato e sugli sponsor: "Siamo qui per parlare della campagna abbonamenti 2022-2023. Abbiamo cercato nel possibile, vista la capienza dello stadio e lo stato in cui versa la struttura del Porta Elisa, di venire più in contro il più possibile ai nostri tifosi che si meritano queste attenzioni. Insieme agli abbonamenti abbiamo già le tariffe dei biglietti della stagione che verrà. Per tradizione ci sarà come sempre la giornata rossonera. Voglio dire che anche quest'anno il consiglio di stato è intervenuto facendo si che sia la Coppa Italia che il Campionato slittassero con le date di inizio. Presumibilmente la prima giornata di campionato sarà il 4 settembre e la Coppa Italia quasi sicuramente in un turno infrasettimanale. Sono usciti i gironi anche delle avversarie della nostra squadra Primavera. Un girone impegnativo per quanto riguarda le trasferte e le conseguenti spese. Il campionato Primavera comincerà il 24 settembre ed il campionato femminile inizierà l'11 settembre. Anche in questo caso la Lega dovrebbe fare qualcosa per agevolare le spese delle società.

Lei è d'accordo sullo slittamento dei calendari? E sulla decisione del Consiglio di stato

"Riguardo allo spostamento mi lascia perplessa la motivazione che ho letto. Perchè se una squadra non ha ottemperato alle richieste a cui hanno ottemperato le altre 60 squadre c'è qualcosa che non torna. O sono tutti più furbi o sono tutti più bischeri. Quindi personalmente mi sembra essere un eccesso."

A che punto siamo con il mercato in entrata?

"Penso che in questa settimana arriveranno almeno due o tre nuovi giocatori".

Come è la situazione delle sponsorizzazioni?

"A livello di sponsor stiamo lavorando come abbiamo fatto sempre. Mi sembra che coloro con i quali sono in contatto hanno dimostrato ancora una volta di volerci sostenere ognuno secondo le proprie possibilità".

In ultimo Mario Santoro ha voluto ricordare che i lavori allo stadio di Saltocchio stanno proseguendo al meglio e che lo stesso impianto ospiterà le gare casalinghe della squadra femminile, della Primavera 3 e forse anche degli Allievi Nazionali.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati dai tifosi rossoneri presso il Lucchese Point, sotto la tribuna coperta, con i seguenti orari:

• Da martedì 9 agosto fino a venerdì 12 agosto (15,30 -19)

• Da martedì 16 agosto fino a venerdì 19 agosto (15,30 -19)

TARIFFE ABBONAMENTI GRADINATA (valido per 18 partite)

Gradinata intero 220, Gradinata ridotto (over 70 e donna) 150, Gradinata ridotto under 14 (riduzione dai 10 ai 14 anni) 100€



TARIFFE ABBONAMENTI CURVA OVEST(valido per 18 partite)

Curva Ovest intero 110€, Curva Ovest ridotto (over 70 e donna) 80€, Curva Ovest ridotto under 14 (riduzione dai 10 ai 14 anni) 50€

Tariffe biglietti gare casalinghe 2022-23



BIGLIETTI GRADINATA

Gradinata intero 19€ + diritti di prevendita, Gradinata ridotto (over 70 e donna) 14€ + diritti di prevendita, Gradinata ridottO under 14 (riduzione dai 10 ai 14 anni) 10€ + diritti di prevendita



BIGLIETTI CURVA OVEST

Curva Ovest intero 9€ + dirittti di prevendita, Curva Ovest ridotto (over 70 e donna) 7€ + diritti di prevendita, Curva Ovest ridotto under 14 (riduzione dai 10 ai 14 anni) 5€ + diritti di prevendita