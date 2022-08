Ancora in piedi l'ipotesi Mastalli

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 10 agosto 2022, 18:34

Il numero uno rossonero, alla sua quarta stagione con la maglia della Lucchese, fa il punto sul gruppo, sul girone, sugli obiettivi della squadra e sul lavoro dei portieri. E rassicura i tifosi sullo spirito battagliero della Pantera

martedì, 9 agosto 2022, 14:47

La Lega Pro ha ufficializzato il posticipo dell'inizio del campionato di Serie C che prenderà il via il 4 settembre con conseguente slittamento anche del primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C

martedì, 9 agosto 2022, 14:36

Si muove il mercato rossonero con l'innesto di due centrocampisti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Maraia. Si tratta del play basso Antonio D'Alena e della mezzala Domenico Franco

lunedì, 8 agosto 2022, 16:39

Da domani, martedì 9 agosto, abbonamenti in vendita al Lucchese Point sotto la tribuna dalle 15.30 alle 19. Resi noti anche i prezzi dei biglietti per le singole gare casalinghe. Previste riduzioni per over 70, donne e under 14