Campionato 2022-2023, ecco il girone dei rossoneri

giovedì, 4 agosto 2022, 14:17

Ecco come sta crescendo la squadra sotto la cura del nuovo allenatore che sta schierando i rossoneri con il 3-5-2: fase difensiva molto attenta e poi quando la squadra è in fase di possesso palla, non buttarla mai via a casaccio.

mercoledì, 3 agosto 2022, 20:29

Nell'allenamento congiunto con il Tau Calcio a Borgo a Buggiano, la Lucchese vince per 1 a 0 grazie a una rete di Romero, ma soprattutto fa vedere progressi sia in fase di possesso che di non possesso del pallone. Finalmente torna in campo anche Semprini

mercoledì, 3 agosto 2022, 11:35

L'ex giocatore rossonero, unico rimasto dello staff dello scorso anno, spiega la sua scelta: "Avevo altre possibilità, una fra le quali di seguire Pagliuca a Siena, ma restare a Lucca è stata la scelta migliore da tutti i punti di vista e per tutti gli impegni lavorativi che ho qui...

martedì, 2 agosto 2022, 18:50

Due attaccanti, uno under e uno over di spessore, uno o due centrocampisti e un esterno di sinistra che possa fare da alternativa a Nannini: ecco i profili su cui si sta concentrando il diesse rossonero Deoma che continua a pensare a Mastalli