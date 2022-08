Porta Elisa News



Deoma: "Ci sono altre operazioni in corso"

venerdì, 26 agosto 2022, 16:35

Daniele Deoma è soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto, ma, lo precisa davanti agli ultimi tre nuovi arrivi, il mercato rossonero non è ancora terminato. Il livello qualitativo della Lucchese è cresciuto notevolmente con questi ultimi arrivi, ma la strada del mercato è ancora in parte da percorrere: "Vorrei ringraziare i miei colleghi il direttore del Pisa Chiellini, e tutti coloro, procuratori in testa, che ci hanno permesso di mettere a segno questi colpita sono stati fondamentali anche Vichi e Santoro, perchè non tutti i direttori sportivi possono prendere certi giocatori, e senza il loro supporto questi tre giocatori non avrebbero mai potuto vestire il rossonero".

"Ho la fortuna di fare il ds in una piazza importante e certi giocatori vengono qui perché lLucca ha un grande appeal, non vengono certo per Deoma. Con serenità dico che il mercato della Lucchese non è ancora finito: ci sono operazioni in corso, un paio di profili perchè vogliamo una squadra con 22 titolari. Del resto, c'è tempo fino a settembre, l'importante è alzare la qualità, la serie C è difficile e non si vincono con i singoli ma con la qualità e la serietà del gruppo, questi sono i miei principi e credo che umiltà lavoro e sacrifici portano punti".