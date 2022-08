Porta Elisa News



Ecco il primo test con una formazione professionistica

venerdì, 19 agosto 2022, 19:26

C'è curiosità per vedere la Lucchese contro una squadra di pari categoria. Infatti, domani alle ore 17 a Ripalta Cremasca, andrà in scena l'amichevole contro la Pergolettese, squadra che militerà nel girone A.

Sarà un test per vedere a che punto è la costruzione della squadra e quanto i giocatori sono riusciti ad assorbire i dettami di Maraia sia sotto l'aspetto difensivo che offensivo. In fin dei conti il tecnico rossonero lo ha detto più volte che queste amichevoli servono per valutare il reale del gruppo a disposizione.

Guardando gli allenamenti, la nostra impressione è che questa squadra abbia delle qualità molto importanti e lo diciamo prima che inizi il campionato. Un centrocampo del livello della Lucchese non ce l'hanno tante squadre di Serie C e anche il reparto difensivo è di tutto rispetto. Tanti giocatori sono intercambiabili e il trainer ha diverse soluzioni da poter applicare.

Insomma, la Lucchese ci farà divertire perché è stata costruita sapientemente dal direttore sportivo Daniele Deoma che è dovuto districarsi con un budget non troppo alto alla ricerca di giocatori di qualità.

Per chiudere, non ci scordiamo che a questa squadra mancano ancora due attaccanti, un under e un over che possano essere di alternativa a Semprini e Romero; è chiaro poi che il DS dovrà cercare una sistemazione adeguata a due giocatori che sono onestamente chiusi, e si tratta di Matteo Panati e Niccolò Ricchi.