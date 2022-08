Il dottor Tambellini resta il medico della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 30 agosto 2022, 18:38

Il mercato chiuderà i battenti giovedì primo settembre alle ore 20. Sono in piede le trattative per Bruzzaniti del Crotone, che pare essere molto vicina alla chiusura, e Ravasio, svincolato dall'Albinoleffe anche se non è detto che non ci possano essere novità dell'ultima ora

lunedì, 29 agosto 2022, 12:15

Lucchese ancora a caccia di rinforzi in attacco, dove si cercano due punte esterne, che potrebbero corrispondere ai profili dell'ex Albinoleffe e del giocatore del Crotone mentre Semprini sembra vicino al passo d'addio

sabato, 27 agosto 2022, 18:40

Prima battuta di arresto del precampionato per i rossoneri che impegnati in un allenamento congiunto contro l'Arezzo del direttore generale Paolo Giovannini e di mister Indiani, escono battuti per 2-0. Per gli amaranto due reti nel primo tempo, siglate entrambe da Settembrini, la seconda delle quali su calcio di rigore

sabato, 27 agosto 2022, 08:37

Il tecnico rossonero commenta il calendario che attende la Lucchese che esordirà a Reggio Emilia: "Dobbiamo andare avanti giorno per giorno e cercare di migliorare". Il diesse Deoma: "Il calendario è l'ultimo dei miei pensieri"