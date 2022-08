Porta Elisa News



Il mercato rossonero? Tutt'altro che chiuso

domenica, 21 agosto 2022, 20:03

di diego checchi

Il mercato della Lucchese è tutt'altro che chiuso, anzi il ds Deoma sta lavorando a fari spenti su situazioni che nessuno per ora ha preso in considerazione. Per quanto riguarda gli attaccanti c'è da sottolineare che la Lucchese sta lavorando per prendere un elemento di prospettiva, un 2001 che abbia già fatto la categoria e che possa essere l'alternativa a Semprini e Romero. Poi nel mercato tutto può succedere e non è escluso che all'ultimo momento ci possano essere delle sorprese. Per quanto riguarda l'esterno sinistro la Lucchese ha in prova il diciannovenne Alessio Pedicone ex Casarano che sarà valutato dallo staff di Maraia.

Capitolo Uscite: molti giocatori della Lucchese sono attenzionati da diverse società e questo sta a testimoniare come non sia passato inosservato il lavoro del ds Deoma. Sul centrocampista Tumbarello ci sono forti interessamenti da parte dell'Ancona e della Virtus Entella, su Panati c'è la Viterbese, ma la novità di giornata riguarda Papini, su di lui ha messo gli occhi il Crotone di Franco Lerda. E' chiaro che se alcuni di questi giocatori andranno via, Deoma non si farà trovare impreparato e prenderà elementi di pari valore.

La Lucchese riprenderà domani ad allenarsi in vista dell'amichevole che ci sarà mercoledì sera 24 agosto alle ore 20.30 allo stadio Nardini di Castelnuovo contro la squadra che milita in Promozione. Per sabato invece sarà programmata un'altra amichevole contro una formazione di serie D toscana che punta alla promozione in serie C, probabilmente l'Arezzo.