Deoma sull'arrivo di Bianchimano: "Il mercato in entrata è appena cominciato..."

mercoledì, 24 agosto 2022, 16:42

di diego checchi

Nuovo innesto di qualità nella Lucchese e Daniele Deoma è raggiante per l'arrivo, come annunciato dal nostro quotidiano, di Andrea Bianchimano che è stato presentato nella sala stampa del Porta Elisa. Deoma, nell'occasione, ha spiegato i contorni della trattativa, chiarendo anche qual è la filosofia del mercato della Lucchese: "Prima di entrare nello specifico mi sembra opportuno e doveroso fare dei ringraziamenti perché questa è stata una trattativa lunga e impegnativa. Ringrazio gli agenti Renzitelli e Valentino, la Viterbese, il presidente Romano e il DS Fernandez, ma il più grande ringraziamento va alla nostra società, nelle persone di Vichi e Santoro, che mi ha permesso di portare a Lucca uno degli attaccanti più richiesti in Serie C. Questo arrivo è per me una grande gioia, non voglio caricare troppo Andrea di responsabilità ma lui conosce bene il suo valore e le sue qualità. Oggi sono molto contento, la conclusione di questa trattativa ci permette di alzare l'asticella, proprio come avevamo promesso".

"Con la cessione di Papini, si può considerare chiuso il calciomercato per la Lucchese? Dico che il calcio mercato della Lucchese, in entrata, è appena cominciato. Per quanto riguarda Papini, sarà ufficializzato a breve dal Crotone. La scelta di andare via è stata del giocatore, se qualche giocatore in forza alla Lucchese non è contento di stare qui le porte sono sempre spalancate. A Lucca arriverà gente che ha rabbia e capisce cosa significa indossare la maglia della Lucchese, chi non ha questa idea non può giocare nella Lucchese. Per inciso, Papini è stato ceduto definitivamente al Crotone a titolo gratuito. Mi chiedete di Pedicone? Pedicone è stato osservato due giorni e posso dire che non farà parte della Lucchese. Infine, voglio ribadire che Maddaloni non è in prova, le sue qualità non si discutono, è una ragazzo che giocava con Dybala e Cavani al Palermo qualche anno fa... noi lo stiamo valutando solo dal punto di vista fisico, Maddaloni non ha nulla a che fare con la Lega Pro, purtroppo si era rotto il crociato e ha avuto una lunga riabilitazione. Comunque il ragazzo si sta allenando bene e Maraia è contento. A breve prenderemo una decisione. Tornando a parlare dell'arrivo Bianchimano, volevo dire che è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto ma la Viterbese ha mantenuto il diritto di controriscatto. Andrea è alto e quindi sarà utile nel gioco aereo ma lui, come pure Romero, è molto bravo con i piedi e entrambi faranno la differenza anche con la palla a terra. Chiudo dicendo che noi siamo spesso considerati gli ultimi della classe ma penso che questa volta siamo arrivati primi".