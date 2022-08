Porta Elisa News



Inizio del campionato di serie C posticipato al 4 settembre

martedì, 9 agosto 2022, 14:47

di diego checchi

l campionato di Serie C 2022-2023 scatterà il prossimo 04 settembre. E' quanto deciso in consiglio direttivo questa mattina dopo aver preso atto delle tempistiche del Consiglio di stato che si pronuncerà il 25 agosto sulla vicenda Campobasso. Era nell'area che questo slittamento potesse avvenire e così è stato. Anche la Coppa Italia slitterà a data da destinarsi così come riportato nella nota ufficiale. Bisogna sottolineare che l'unico inconveniente di tutto ciò è che le squadre dovranno rimodellare la preparazione ed arriveranno al campionato senza partite ufficiali nelle gambe. Ecco perché i rossoneri stanno cercando di organizzare un'amichevole contro una squadra di categoria di un altro girone presumibilmente per domenica 21 o domenica 28 agosto. Solo così gli uomini di Maraia potranno migliorare la condizione atletico-tattica contro una formazione di pari categoria.

Questa la nota ufficiale diramata dalla Lega Pro:

"Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023 al 4 settembre 2022 anziché 28 agosto 2022".