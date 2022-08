Porta Elisa News



La Lucchese cala il super tris: ecco Di Quinzio, Maddaloni e Tiritiello

venerdì, 26 agosto 2022, 16:24

di diego checchi

Rosario Maddaloni, Andrea Tiritiello e Davide Di Quinzio, due difensori e un centrocampista per alzare quella benedetta asticella ante volte evocata: la Lucchese cala sul tavolo, a una manciata di giorni dalla fine del mercato, un super tris di acquisti che sta facendo già sognare i tifosi e di cui bisogna rendere merito alla società e in primis al direttore sportivo Deoma. I tre sono stati presentati nella sala stampa del Porta Elisa. Per Tiritiello c'è ius contratto biennale con opzione: "Ho scelto di venire a Lucca perchè ho sempre stimato la piazza e la città, mi è piaciuto il modo di lavorare che ho visto e non è stata una scelta difficile, il fatto di tornare vicino a casa non ha inciso anche se ovvio che tornare in Toscana sono contento. ma ho valutato il progetto. Ho fatto gol anche a Buffon? Non sto qui a fare la scheda tecnica, vedrete in campo e chi mi ha scelto sa cosa posso dare alla squadra. Negli ultimi sei mesi ho avuto relazioni così così col Cosenza che mi ha lasciato un po' fuori, scendere di categoria mi stimola per rilanciarmi".

E' stata poi la volta di Di Quinzio, arrivato con la formula del prestito dal Pisa dove ha rinnovato ieri il contratto: "Il mio ruolo? Lo vedrete in campo: scherzi a parte, sono un centrocampista mezzala ma ho fatto anche l'esterno Conosco la piazza, ho fatto tante sfide qui e anche per questo ho accettato, so cosa può dare questa piazza. Dobbiamo lavorare duro anche per far tornare l'entusiasmo che ho visto in questa città".

Infine Maddaloni, per lui contratto annuale con opzione: "Fisicamente sono pronto, ero già rientrato a Cesena, già da Marzo mi allenavo con la squadra e avevo recuperato bene, non mi sono fermato nella pausa estiva perchè con questi problemi è importante continuare a lavorarci su. Son qui da una settimana e sto lavorando bene: sarà un bel campionato, ci sono molte squadra attrezzare e bisognerà lavorare duro per ritagliarci il nostro spazio. Come ruolo ho fatto tutti i ruoli in difesa, principalmente centrale dei tre ma starà al mister".