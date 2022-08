Porta Elisa News



Maraia: "Un test che ci dice tante cose..."

sabato, 20 agosto 2022, 19:28

di diego checchi

Mister Maraia fa un bilancio di questa amichevole contro la Pergolettese, squadra di pari categoria: una occasione per affrontare diversi aspetti facendo capire a che punto è la crescita della squadra: "Era un test che abbiamo voluto per affrontare una squadra di pari categoria, un test che ci dice tante cose sia dal punto di vista fisico che tattico. La cosa positiva è che la squadra, anche in una giornata calda ha fatto il massimo e ha corso, c'è stato però un po' di timore nello sviluppare la manovra soprattutto nel primo. Nella ripresa, dopo essere andati sotto di un gol la squadra ha giocato con più scioltezza. Ovviamente c'è anche da migliorare la condizione".

E' rimasto contento dell'aspetto difensivo?

"Meglio nel primo tempo quando l'avversario ha avuto anche il predominio e noi non abbiamo concesso niente contro giocatori importanti, ma il merito è stato di tutta la squadra. Nel secondo tempo eravamo un po' più in affanno ma devo dire che i nostri avversari erano più brillanti dal punto di vista fisico".

I nuovi come si sono inseriti?

"Ormai nel calcio di oggi l'aspetto fisico è determinante e quindi la valutazione di elementi come Franco e Mastalli non può essere ancora fatto anche se le qualità dei giocatori rimane".

Papini non ha giocato...

"Ha qualche problemino fisico e ho preferito non rischiarlo visto che Benassai stava comunque bene".