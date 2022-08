Porta Elisa News



Mercato: arrivano i due centrocampisti D'Alena e Franco

martedì, 9 agosto 2022, 14:36

di diego checchi

Due nuovi arrivi in casa rossonera: la Lucchese ufficializza i due centrocampisti Antonio D'Alena e Domenico Franco.

Come al solito il diesse Daniele Deoma è bravo a sviare le trattative che porta avanti perché quando tutti pensavamo che la Lucchese fosse vicina ad Alessandro Mastalli dell'Avellino e a Giacomo Rosaia svincolato dal Catania, ecco invece la virata. In mattinata c'è stata la chiusura per due centrocampisti importanti. Si tratta di Antonio D'Alena, classe 1998, e di Domenico Franco, classe 1992. Il primo è un play basso davanti alla difesa mentre il secondo è una mezzala che può giocare in un centrocampo a tre sia a destra che a sinistra. Franco ha vestito le maglie di Salernitana, Chievo, Monopoli, Rende, Cesena e Francavilla mentre D'Alena ha indossato quelle di Frosinone, Torino, Renate ed Imolese. Questo il comunicato della società rossonera che ha ufficializzato questi due acquisti che alzeranno il tasso tecnico della squadra di Maraia perchè sono giocatori molto importanti per la categoria:

"D'Alena, centrocampista, classe '98 arriva da due stagioni nell'Imolese in Lega Pro, dove ha collezionato 70 presenze, segnando anche un gol nel match contro il Siena finito 2 a 2. Cresciuto nelle giovanili del Torino e della Roma, ha firmato un contratto annuale con l'opzione per il secondo.

Franco, anche lui centrocampista, classe '92, arriva dalla Virtus Francavilla, ed è giocatore molto esperto per la categoria, con 215 presenze e ben 11 gol all'attivo. Ha iniziato a giocare nelle giovanili della Salernitana, ma ha vestito anche le maglie della Primavera del Chievo e della prima squadra del Cesena. Anche per lui contratto annuale con opzione per il secondo anno".