Porta Elisa News



Mercato, Bensaja passa all'Imolese

venerdì, 12 agosto 2022, 12:26

Nicholas Bensaja dice addio alla Lucchese. Dopo aver giocato ieri il primo tempo della gara amichevole contro la Pro Livorno, il centrocampista già da tempo in uscita ha trovato un'altra sistemazione. Per lui si tratta di un ritorno all'Imolese dove era stato nella stagione 2018-2019. Bensaja chiude così la sua avventura a Lucca dopo cinque mesi della scorsa stagione in chiaro e scuro dopo esser arrivato alla corte di Pagliuca per fare il titolare ma poi l'arrivo di Minala e le sue prestazioni non troppo esaltanti lo hanno relegato ad un ruolo di secondo piano. A gennaio quindi c'è stato il passaggio in prestito alla Paganese.

L'annuncio è stato dato dalla società emiliana così come si evince dalla nota ufficiale sulla propria pagina Facebook."L'Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il ritorno in rossoblù di Nicholas Bensaja, uno degli artefici della splendida cavalcata dei ragazzi di mister Dionisi nella stagione 2018/2019.Il centrocampista romano proviene dalla Lucchese, dove aveva giocato nella prima parte della scorsa annata, prima di trasferirsi in prestito alla Paganese. Bentornato Nico."