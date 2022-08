Mercato, Bianchimano in rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 24 agosto 2022, 16:59

Il neo attaccante rossonero che sarà disponibile da subito per mister Maraia: "E' stata una trattativa lunga, siamo in contatto da almeno un mese e mezzo e il grande interesse che ha dimostrato il direttore Deoma come pure la società ha determinato la mia scelta per quest'anno"

mercoledì, 24 agosto 2022, 16:42

Il diesse alla presentazione dell'attaccante: "Questo arrivo è per me una grande gioia, non voglio caricare troppo Andrea di responsabilità ma lui conosce bene il suo valore e le sue qualità. Papini? Ceduto gratis: la scelta è stata del giocatore, se qualcuno alla Lucchese non è contento di stare qui...

martedì, 23 agosto 2022, 18:45

L'attaccante classe 1996 in forza alla Viterbese si giocherebbe il posto da titolare con Romero: la trattativa è in corso e dalla città della Tuscia confermano sia che il giocatore è in uscita dalla Viterbese che il forte interessamento dei rossoneri.

martedì, 23 agosto 2022, 08:09

Via libera dell'amministrazione comunale per il pagamento delle torri faro necessarie per disputare il prossimo campionato di Serie C: stanziati oltre 146mila euro che serviranno per restituire il denaro che la Lucchese dovrà pagare per le bollette mensili