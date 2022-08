Porta Elisa News



Mercato, serve ancora qualcosa in avanti

venerdì, 12 agosto 2022, 17:26

di diego checchi

Dopo l'addio di Bensaja, il centrocampista si è accasato all'Imolese, la Lucchese si concentrerà sul completamento della rosa con almeno due attaccanti di cui un over ed un under. Tutto questo avverrà solo dopo ferragosto e c'è chi sussurra che già il 16 o il 17 possa arrivare un altro bomber. Il nome è top secret ma Deoma sta lavorando alacremente affinchè la rosa possa essere completata al meglio. Se andiamo ad analizzare l'organico della Lucchese possiamo sottolineare che la squadra è fatta all'85%, poi è ovvio che da qui al primo settembre, data di chiusura del calciomercato, certe dinamiche possono cambiare.

Per quanto riguarda le uscite il solo Ricchi dovrebbe cambiare casacca se gli verrà trovata una destinazione. Da capire anche il destino di Panati che obbiettivamente a centrocampo è piuttosto chiuso soprattutto dopo gli arrivi di Franco e D'Alena. Il giocatore che ha ancora due anni di contratto con la Lucchese potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggior continuità. Quello che è evidente è che il gruppo rossonero è fatto di giocatori assai intercambiabili che possono occupare diversi ruoli all'interno dello scacchiere tattico e ci riferiamo alle posizioni di Nannini, Visconti, Alania, Papini etc etc....che il mister ha impiegato in più ruoli. Se dovessimo dire che cosa manca a questa squadra: ebbene due attaccanti e forse un esterno mancino se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo.

Poi ci sono le cosiddette "ciliegine sulla torta" e questa potrebbe essere Alessandro Mastalli che Deoma sta seguendo da tempo e che vorrebbe portare a Lucca. La situazione non è cambiata di una virgola. Da Avellino lo danno in uscita verso la Lucchese e dicono che solo la squadra toscana può acquisire questo giocatore. Resta da stabilire la formula. In questi ultimi giorni si parla con insistenza del prestito, quello che è certo è che Mastalli vorrebbe lasciare la città irpina e accetterebbe di buon grado come destinazione Lucca. Passando alla squadra intanto oggi ci sarà l'ultimo allenamento e poi tutto il gruppo si ritroverà martedì per preparare al meglio una settimana propedeutica ad una amichevole importante come quella contro la Pergolettese che si disputerà sabato 20 agosto.