Porta Elisa News



Mercato, servono ancora quattro-cinque giocatori

martedì, 2 agosto 2022, 18:50

di diego checchi

Quattro o cinque giocatori e non di più per completare la rosa a disposizione di Maraia. È su questi che il direttore sportivo Daniele Deoma lavorerà da qui al primo settembre, ma quali sono i profili ricercati dalla Lucchese? Due attaccanti, uno under e uno over di spessore, uno o due centrocampisti e un esterno di sinistra che possa fare da alternativa a Nannini.

Deoma però, nonostante si potesse pensare di fare la spesa ad Alessandria visto che la squadra è in fase di smobilitazione, cercherà altrove perché i costi dei giocatori della squadra piemontese sono fuori dal budget dei rossoneri. Sotto sotto, invece, sta lavorando ancora alla trattativa per Alessandro Mastalli, di proprietà dell'Avellino ma è ovvio che poter arrivare a lui la società irpina dovrebbe contribuire con un incentivo e magari agevolando il trasferimento con il pagamento di una parte dello stipendio. Staremo a vedere cosa accadrà in settimana, siamo però convinti che Deoma non stia lavorando solo su questo profilo e abbia già un'alternativa pronta nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto.

Intanto, la squadra sta continuando a lavorare (a porte chiuse per motivi di sicurezza) a Saltocchio e domani sera alle ore 17,30 sarà di scena per la terza amichevole stagionale a Borgo a Buggiano contro il TAU Calcio. Infine, il TAR ha posticipato a domani mattina la decisione per quanto riguarda Teramo e Campobasso, dopo di che si potrà capire quali saranno le squadre ripescate e quale sarà il girone dei rossoneri.