Mister Maraia sul calendario: "Esordio difficile ma stimolante"

Reso finalmente noto il calendario della Serie C: rossoneri che esordiranno il 4 settembre a Reggio Emilia contro una delle favorite alla promozione diretta, poi due gare casalinghe con Imolese e Pontedera. Ultima di campionato, in casa contro l'Olbia

Nel giorno in cui la Lucchese cala un fantastico tris di acquisti, ecco anche la presentazione del nuovo main sponsor della società che avrà il posto d'onore sulla maglie: si tratta della Finanza.tech di Milano, una società di consulenza finanziaria interessata anche al rifacimento dello stadio

Il diesse alla presentazione degli ultimi arrivati in casa rossonera: "Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questi giocatori che sono venuti per l'appeal della piazza, non certo per me. Stiamo lavorando a nuovi acquisti, vogliamo creare un gruppi di 22 titolari"

Grande entusiasmo per l'arrivo dei tre nuovi rossoneri. Di Quinzio: "Conosco bene la piazza che ho incontrato in tante sfide e so cosa può dare. Dobbiamo far tornare l'entusiasmo a Lucca". La voglia di riscatto di Maddaloni e Tiritiello