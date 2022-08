Mister Maraia: "Bianchimano sarà un giocatore importante per noi"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 25 agosto 2022, 13:42

Lucchese scatenata negli ultimi giorni di mercato: mentre è quasi fatta per il difensore Tiritiello, ecco che i rossoneri sono a un passo dal chiudere per l'arrivo della mezzala Di Quinzio che arriverebbe in prestito dal Pisa

giovedì, 25 agosto 2022, 13:29

Il difensore centrale che può fare anche il terzino destro e che viene dall’esperienza in Serie B con il Cosenza. Nella cadetteria, il giocatore nato sull’Isola d’Elba, ha collezionato 41 presenze con la maglia dei calabresi: potrebbe essere a breve a disposizione di mister Maraia

mercoledì, 24 agosto 2022, 22:44

La Lucchese si aggiudica il decimo Memorial Mauro Marchini, presidente del Castelnuovo degli anni della C2 mister Maraia ha schierato una formazione inedita mettendo in campo tanti giocatori che sulla carta non sarebbero titolari. A segno Alagna, Rizzo Pinna e Romero

mercoledì, 24 agosto 2022, 16:59

Il neo attaccante rossonero che sarà disponibile da subito per mister Maraia: "E' stata una trattativa lunga, siamo in contatto da almeno un mese e mezzo e il grande interesse che ha dimostrato il direttore Deoma come pure la società ha determinato la mia scelta per quest'anno"