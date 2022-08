Porta Elisa News



Mastalli sempre più verso la Lucchese

domenica, 14 agosto 2022, 11:19

di diego checchi

È un mercato che vedrà la Lucchese sicura protagonista negli ultimi quindici giorni. Infatti, il DS Deoma dovrà completare la prima linea con due attaccanti di valore, una prima punta "over" e una seconda punta "under". Due elementi che possano andare a rinforzare un reparto che è composto solo da Semprini, Romero e i giovani Catania e Warid. Di nomi che girano non ce ne sono ancora ma c'è chi dice che martedì o mercoledì prossimi potrebbero essere i giorni giusti per l'arrivo di un attaccante.

La Lucchese, al di là dell'attacco, dovrà poi capire se si riuscirà a chiudere la trattativa per il centrocampista Alessandro Mastalli e tutto lascia presagire che da qui al primo settembre l'affare si possa fare, il giocatore non ha nemmeno disputato l'ultima amichevole con l'Avellino. Le due società si devono soltanto mettere d'accordo sulla questione economica e sulla formula con cui il giocatore arriverebbe a Lucca, un giorno si pensa al prestito un altro alla cessione a titolo definitivo, vedremo come andrà a finire. Certo è che lo stipendio di Mastalli è piuttosto alto per la categoria e quindi l'Avellino dovrebbe contribuire almeno in parte con una sorta di incentivo all'esodo.

Per quanto riguarda le cessioni, c'è da capire che fine farà il terzino sinistro Niccolò Ricchi. Da tempo in uscita, anche se il giocatore ha disputato le amichevoli non rientra nei piani della società e quindi per lui si potrebbero aprire anche le porte della Serie D. Da capire infine il destino di Panati, il giocatore ha ancora due anni di contratto con i rossoneri ma onestamente ci pare abbastanza chiuso e quindi potrebbe decidere di andare a giocare con più continuità per dimostrare il suo valore, in fin dei conti alla Lucchese non mancano le alternative sulla mediana, sia in zona centrale che sugli esterni.