Porta Elisa News



Deoma e Santoro a Milano per gli ultimi colpi di mercato

martedì, 30 agosto 2022, 18:38

di diego checchi

Giornata di calma apparente in casa rossonera, ma solo perché Daniele Deoma e Mario Santoro partiranno domani per Milano. Ricordiamo che il mercato chiuderà i battenti giovedì primo settembre alle ore 20. Sono in piede le trattative per Bruzzaniti del Crotone, che pare essere molto vicina alla chiusura, e Ravasio, svincolato dall'Albinoleffe anche se non è detto che non ci possano essere novità dell'ultima ora, il direttore ha tanta carne al fuoco e come sempre è abituato a stupirci.

Deoma dovrà poi lavorare anche alle cessioni di quei giocatori che non rientrano più nei piani come Panati, Ricchi e Semprini, che ormai sembra sul punto di cambiare aria. Per l'attaccante ci sono proposte dal girone C: Avellino, Foggia e Virtus Francavilla si sono fatte avanti. Per la cessione di Semprini, però, la Lucchese vorrà cercare di monetizzare e non lo lascerà partire gratuitamente.

Più vicino alla permanenza Giorgio Tumbarello, anche se il giocatore è richiestissimo in Serie C. A quanto sembra, però, la Lucchese vuole tenerlo perché è un elemento che piace molto a Maraia. Intanto, per quanto riguarda gli ex rossoneri, bisogna sottolineare che Alessandro Marotta è passato dal Modena alla Viterbese mentre Gianmarco De Feo ha trovato l'accordo con l'Imolese; Riccardo Martinelli è invece un nuovo giocatore del Pontedera. Tornando a parlare della squadra rossonera, c'è da dire che per domenica prossima non ci sarà lo squalificato Bianchimano e allora chi giocherà accanto a Romero? Sarà questo il tormentone della settimana.