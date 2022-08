Porta Elisa News



Serie C verso lo slittamento del campionato

venerdì, 5 agosto 2022, 19:31

Slitterà o meno l'avvio del campionato? Per adesso ci sono tutti i presupposti per una partenza ritardata visto che i calendari non sono stati ufficializzati in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di non accogliere la richiesta della Federazione di anticipare la discussione del ricorso del Campobasso. Discussione che ci sarà, come da delibera, il prossimo 25 agosto e quindi sorgono la spontanee diverse domande: e se venisse accettata la domanda di riammissione della società molisana? Un girone della Serie C sarebbe a 21 squadre? La composizione dei gironi cambierebbe? Potrebbe anche essere che il campionato inizi comunque il 28 con il Campobasso che inizierebbe successivamente, come già accadde qualche anno fa con Entella e Siena.

L'unica certezza è che ormai Torres e Fermana sono state ammesse al campionato e quindi avranno diritto a partecipare. Un bel guazzabuglio che sta investendo ancora una volta la Serie C, che evidentemente non ha tutti i mezzi per fare rispettare le proprie regole. Staremo a vedere quello che succederà, ovviamente programmare un campionato in queste condizioni non è facile per nessuno. Inoltre, anche la data di inizio della Coppa Italia potrebbe essere a rischio.

In serata, la nota piena di preoccupazione della Lega Pro, in relazione alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso: "Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il rinvio del Campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C. Lega Pro è quindi costretta a prendere atto della decisione del Consiglio di Stato e dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti conseguenti anche relativi alla data d’inizio del Campionato”.