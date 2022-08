Porta Elisa News



Torri faro del Porta Elisa, arrivano i soldi del Comune

martedì, 23 agosto 2022, 08:09

Via libera dell'amministrazione comunale per il pagamento delle torri faro necessarie per disputare il prossimo campionato di Serie C: stanziati oltre 146mila euro. L'amministrazione comunale che con delibera n. 104 del 04/05/2022 ha approvato lo schema di concessione per regolamentare l’affidamento dello Stadio Comunale “Porta Elisa” e dei campi 1 e 2 situati in via della Macchia Monte S. Quirico per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 alla Lucchese 1905 s.r.l., il 7 luglio scorso ha comunicato alla Lucchese di ottemperare alla spesa per le torri faro carrellate necessarie per raggiungere all'interno dello stadio di Porta Elisa l'illuminazione prevista dai Regolamenti Federali così come risulta dal verbale della C.P.V.L.P.S nella riunione tenutasi l'8/7/2021 e trasmesso con nota prot. gen. n. 98939 del 13/7/2021.

La Lucchese ha provveduto quindi a noleggiare per l'intera stagione 2022/2023 le torri faro mobili per l'illuminazione a 800 lux dello Stadio Porta Elisa, stipulando un contratto con l'operatore economico Iole Impanti s.r.l., per un importo complessivo di € 146.400,00 (IVA compresa) pari a € 12.200,00 mensili (IVA compresa) e il Comune in questi giorni ha deciso di rimborsare mensilmente alla società rossonera la spesa sostenuta per il noleggio delle torri faro, previa presentazione di fatture quietanzate su base mensile.