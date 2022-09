Porta Elisa News



Bachini: "Serve subito il riscatto"

mercoledì, 7 settembre 2022, 18:07

di diego checchi

Matteo Bachini indica la strada da percorrere ed è convinto che con l'Imolese la Lucchese farà una grande partita. Il difensore è uno dei pochi superstiti della passata stagione e ci tiene a chiarire quali sono gli obbiettivi da dover perseguire, mandando un messaggio anche ai tifosi.

Come sta procedendo l'amalgama a livello di squadra?

"La squadra si sta conoscendo piano piano anche perché tanti sono arrivati da poco, quindi stiamo lavorando per conoscersi al meglio ognuno per le proprie caratteristiche."

Nonostante la sconfitta la Lucchese ha fatto, soprattutto nel primo tempo, una buona prestazione: d'accordo?

"Sempre una sconfitta è. Quindi c'è sempre un pò di amarezza. Dispiace non aver saputo portare la prima frazione all'intervallo con il risultato del pareggio perchè sono convinto che la partita poteva andare diversamente con spazi che nella ripresa avrebbero potuto aprirsi a nostro vantaggio. Dobbiamo riscattarci subito da domenica."

Che Imolese arriverà al Porta Elisa?

"Un avversario di categoria che conosce molto bene le difficoltà di questo campionato e che verrà a Lucca per fare risultato. Sono convinto che si chiuderanno e noi dovremo essere bravi a dettare gioco e a cercare di sbloccare sin da subito il risultato per mettere le cose in chiaro e per portare la partita dalla nostra parte. Quindi testa e atteggiamento giusto."

Un messaggio per i tifosi...

"Di starci vicini come hanno sempre fatto e che i risultati arriveranno grazie al nostro lavoro quotidiano ed al loro sostegno, di questo ne sono certo."

Perché è restato a Lucca e che cosa la convinta del progetto Lucchese?

"Ho sentito la massima fiducia del direttore e della società, in più in questa città mi trovo benissimo e per me a fine stagione è stato facile decidere di prolungare il contratto. Lo scorso anno ho fatto bene personalmente e abbiamo fatto bene come squadra. Quest'anno spero di migliorare ancora entrambi i risultati della scorsa stagione anche per la gioia dei tifosi."