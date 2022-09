Coletta ancora una volta protagonista

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 4 settembre 2022, 19:37

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo avevamo concesso solo tiri da fuori, spiace aver preso due gol su palle perse in uscita, mentre nel secondo tempo abbiamo lasciato occasioni ai nostri avversari. Spiace perché non avevano ancora forza e condizione, la squadra ha dato tutto e non c'è da rimproverare nulla.

domenica, 4 settembre 2022, 16:36

Il direttore generale rossonero: "Abbiamo giocato contro una delle favorite alla vittoria finale e ho visto una squadra che è stata in grado di reagire allo svantaggio, poi c'è stato il rigore. Nella ripresa, invece, non si è giocato, ma è presto per fare valutazioni: siamo alla prima di campionato"

domenica, 4 settembre 2022, 13:51

Rossoneri a caccia di punti nell'esordio in campionato sul difficile terreno della Reggiana, una delle favorite per la vittoria finale. Maraia lancia subito Tiritiello e Di Quinzio e Mastalli. A un siluro di Lanini che sblocca la gara risponde Rizzo Pinna con un pallonetto da centrocampo.

sabato, 3 settembre 2022, 17:51

Il tecnico alla vigilia dell'esordio in campionato parla attraverso l'ufficio stampa rossonero: "Ci dispiace non avere i nostri tifosi al seguito, e mi auguro che questa sia l'ultima volta, perché sicuramente loro ci avrebbero sostenuti fino alla fine"