Dove sono e come stanno andando gli ex rossoneri

giovedì, 29 settembre 2022, 17:20

di diego checchi

Vediamo come stanno andando gli ex rossoneri della scorsa stagione nelle rispettive squadre partendo dai difensori (dato che i portieri sono ancora qui, a parte Andrea Plai che gioca in Eccellenza nel Maniago Vajont). Federico Papini è a Crotone, in Serie C nel Girone C, dove per ora sta trovando poco spazio avendo collezionato soltanto 2 presenze da subentrato. Cosimo Nannini invece ha giocato soltanto la prima gara da titolare all’Arzignano e poi è stato molto sfortunato dovendo subire un’operazione al menisco ed è ancora fuori.

Marco Bellich invece ha giocato 2 partite su 4 da titolare, visto che il Vicenza deve ancora recuperare quella contro la Juventus. Marco Baldan, passato al Brindisi nel Girone H di Serie D, è stato sempre titolare nelle quattro partite giocate finora. Daniel Dumbravanu gioca nell’Apoel Nikosia nella massima serie cipriota, collezionando 0 presenza anche se il suo cartellino è della Spal. Francesco Corsinelliha giocato tutte le partite, 4 da titolare e 1 da subentrato. Sergio Yakubiv è ancora al Crotone ma evidentemente fuori lista. Nicholas Bensaja ha collezionato finora 4 presenze nell’Imolese: tre da titolare e l’ultima da subentrato.

Gabriele Gibilterra è da poco a Termoli, nel Girone F in Serie D ma non ha ancora giocato nessuna gara, per il momento. Alberto Picchi è a Siena così come Riccardo Colledel e Niccolò Belloni. Gli ultimi due hanno giocato fin qui tutte le gare da titolari, mentre Picchi è subentrato 3 volte e ne ha giocata una da titolare. I quattro giocatori che sono all’Olbia, ovvero Minala, Babbi, Zanchetta e Nanni hanno trovato alterne fortune. Infatti il primo è stato sempre titolare mentre Babbi è subentrato 3 volte giocandone 2 da titolare. Per Zanchetta soltanto due spezzoni di partita. Il più sfortunato di tutti è Nicola Nanni che ha subito un infortunio che lo ha costretto a non giocare mai fino ad ora.

Dal 23 settembre Matteo Panati, dopo aver rescisso il contratto con la Lucchese è andato al Real Forte Querceta in Serie D, Girone D ed ha collezionato una presenza. Marco Romano Frigerio ha giocato a Foggia soltanto 2 partite da titolare e subentrando in una nell’arco delle cinque partite finora disputate. Nessuna presenza per Shaka Mawuli al Suditirol che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio. Leonardo Ubaldi è al San Donato Tavarnelle, prossimo avversario della Lucchese ed ha giocato finora 2 partite da subentrato e una da titolare.

Emanuele Schimmenti gioca nel Potenza dove è subentrato 4 volte su 5 partite. Alessandro Lovisa è alla Triestina dove per adesso non è mai sceso in campo. Nunzio Brandi è al Taranto dove ha giocato 2 gare da titolare e una da subentrato mentre Zack Ruggiero è nel solito Girone C all’Audace Cerignola ma non ha collezionato nessuna presenza per infortunio. Alejandro Rodriguez ha firmato da pochi giorni con in il Mantova e infine Francesco Fedato è alla Vis Pesaro dove ha giocato titolare le prime quattro giornate e saltato l’ultima.