Un Fiorenzuola tutto da scoprire

venerdì, 16 settembre 2022, 15:14

di diego checchi

È un Fiorenzuola tutto da scoprire quello che si appresta ad affrontare la Lucchese. La squadra di mister Tabbiani (nella foto), a nostro avviso uno dei migliori tecnici emergenti della categoria, viene dalla sconfitta per 2 a 0 ad Ancona. Ma questa sconfitta ci poteva anche stare. La formazione della provincia di Piacenza ha vinto nella prima giornata contro la Fermana. Il modulo è il 4-3-3 ed è un mix di esperienza e gioventù. Per esempio in avanti c’è un attaccante di categoria come Mastroianni, ex Pro Patria e Lecco, che la Lucchese ha già incontrato, mentre ci sono anche dei giovani interessanti tipo il terzino Oddi e Di Gesù scuola Milan, Frison e Fiorini scuola Fiorentina. Nel Fiorenzuola c’è anche un ex rossonero come il brasiliano Sartore. Il giocatore arrivò a Lucca portato da Giovanni Galli ma i tanti infortuni non gli permisero di esprimere tutto il suo potenziale.

Insomma, aspettiamoci una squadra brillante che metterà in campo tanta grinta e tanta corsa e sfrutterà soprattutto le corsie esterne dove, a nostro avviso, Morello è molto forte nell’uno contro uno, l’abbiamo già visto nella Pergolettese. Anche nella gara di Crema mise molto in difficoltà la retroguardia rossonera e rimase impresso proprio per quello. Per questa partita mancheranno gli infortunati Scardina, Bondioli e Cavalli. Lo stadio del Fiorenzuola è un velodromo, un po’ come Imola.

Questa la probabile formazione: 12 Battaiola, 19 Sussi, 4 Potop, 5 Frison, 20 Oddi, 23 Currarino, 31 Fiorini, 14 Oneto, 20 Giani, 9 Mastroianni, 21 Morello. A disposizione: 1 Sorzi, 3 Yabre, 10 Sartore, 16 Quaini, 30 Monica, 26 Di Gesù, 45 Danovaro, 18 Coghetto, 7 Blue, 29 Areco, 24 Arduini, 17 Anelli. Allenatore: Tabbiani.