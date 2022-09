Giudice sportivo: squalificato il diesse rossonero Deoma

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 6 settembre 2022, 18:32

I ragazzi di Maraia si sono allenati tutti eccezion fatta per Pirola che è rimasto fermo in attesa degli esami clinici al ginocchio che verranno svolti nei prossimi giorni. Contro l'Imolese, possibili cambi in vista

lunedì, 5 settembre 2022, 15:34

Per analizzare la gara che ha disputato la Lucchese a Reggio Emilia bisogna partire dal presupposto che si tratta di una squadra completamente nuova e di conseguenza ha bisogno di trovare ancora gli automatismi giusti. Ma la formazione di mister Maraia può arrivare nella parte sinistra della classifica

domenica, 4 settembre 2022, 19:37

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo avevamo concesso solo tiri da fuori, spiace aver preso due gol su palle perse in uscita, mentre nel secondo tempo abbiamo lasciato occasioni ai nostri avversari. Spiace perché non avevano ancora forza e condizione, la squadra ha dato tutto e non c'è da rimproverare nulla.

domenica, 4 settembre 2022, 17:03

Il portiere limita il passivo e arriva a un passo dal neutralizzare il rigore, bene l'esordio di Rizzo Pinna, coronato da un super gol, male Visconti, che provoca il rigore, ma anche Romero, Franco e Alagna non incidono: le pagelle di Gazzetta