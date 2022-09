Porta Elisa News



I rossoneri iniziano le prove anti-Rimini

martedì, 20 settembre 2022, 18:48

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara con il Rimini e gli unici a non allenarsi sono stati ovviamente Coletta, Pirola e Franco. Per quanto riguarda quest'ultimo, c'è da sottolineare che il giocatore ha solo un risentimento muscolare e non dovrebbe essere niente di grave anche se rimane da capire se recupererà già per la gara di sabato prossimo.

In mezzo al campo, però, se non ce la dovesse fare le alternative non mancano e Maraia ha solo l'imbarazzo della scelta. Quello che abbiamo notato nel primo allenamento della settimana è la grande intensità messa in campo dai ragazzi e la voglia di cancellare dalla mente la sconfitta contro il Fiorenzuola, perché come abbiamo già scritto ieri l'importante è resettare subito e cercare di migliorare dove serve. A nostro avviso, la Lucchese dovrà essere più cinica e concreta sotto porta e dovrà sfruttare al meglio le occasioni che le capiteranno. Per domani è prevista una doppia seduta, sempre a Saltocchio.