Porta Elisa News



Nonostante il pari, i rossoneri sono in crescita

giovedì, 15 settembre 2022, 16:07

di diego checchi

Il pensiero deve essere già a Fiorenzuola. Oggi la squadra si ritroverà per iniziare a preparare la gara in terra piacentina e vedremo in questi giorni per quali scelte opterà il tecnico rossonero. Quello che è certo è che la Lucchese vista ieri sera ha dimostrato di essere una squadra forte in tutti i reparti. L’unico demerito che ha avuto è quello di non mettere in ghiaccio la partita e di legittimare un risultato più che meritato. Dobbiamo sottolineare senza dubbio che la mano di Maraia si sta vedendo e che dal punto di vista fisico, i rossoneri stanno crescendo molto. La maggior forza della Lucchese è che questa compagine ha una grande vastità della rosa e quindi, anche se vengono cambiati alcuni elementi, le prestazioni non cambiano.

Tornando alla gara di ieri bisogna riconoscere che mister il tecnico rossonero abbia preparato al meglio la partita tatticamente per mettere in difficoltà il Pontedera proponendo un cambio di modulo. È passato dal solito 3-5-2 ad un 4-4-2 in fase di non possesso che poi si trasformava in 4-2-4 in fase di possesso. Questo per sfruttare al meglio le caratteristiche di Bruzzaniti e Rizzo Pinna che facevano le due ali pure. A proposito di Rizzo Pinna: finchè ha avuto fiato è stato una spina nel fianco per gli avversari.

Anche a centrocampo, D’Alena e Mastalli hanno orchestrato bene il gioco, mentre Romero e Bianchimano si sono integrati abbastanza bene con l’ex della Viterbese che veniva più incontro rispetto a Romero. A nostro avviso però, quando staranno bene fisicamente Semprini e Ravasio, in determinate partite giocherà solo un così detto “corazziere” con una seconda punta accanto. Per quanto riguarda la difesa c’è un solo appunto da fare: sul gol di Nicastro i rossoneri non sono stati reattivi, per il resto non hanno concesso niente agli avversari. Avanti così e siamo convinti che questa squadra si toglierà delle grandi soddisfazioni.