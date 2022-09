Porta Elisa News



In Lega arriva la incredibile proposta per anticipare le gare alle ore 12

martedì, 27 settembre 2022, 12:57

Domani si discuterà sulla possibilità di anticipare la gare a mezzogiorno In considerazione del fatto che le società di calcio come tutto il paese in Italia hanno subito dei rincari stratosferici sui costi dell’energia, domani la Lega Pro effettuerà un’assemblea con tutte le società per capire se c’è la volontà e la voglia di spostare le partite alle ore 12:00.

In questo caso, i pareri sono contrastanti, perché c’è chi è favorevole e c’è chi come la Lucchese aspetta di capire le decisioni delle altre società e non prende una posizione forte su questo argomento. Vedremo quello che succederà. Certo è, che a nostro avviso, l’orario più indicato per giocare le partite di calcio, soprattutto in inverno, sarebbe le 14:30 o al massimo le 15:00. Un po’ come succedeva una volta. Vedremo quale linea prevarrà. Certo è che i costi per le società sono moltiplicati ed è inutile nasconderlo.