Porta Elisa News



In tanti sottotono

domenica, 18 settembre 2022, 16:48

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara contro il Fiorenzuola.

Cucchietti 6 - impegnato una sola volta su Sartore, non ha colpe sul calcio di rigore.

Alagna 5,5 - a nostro avviso ha sofferto in maniera spropositata la dinamicità di Sartore. In fondo ha salvato il risultato con una buona chiusura ma ci aspettiamo di più anche in fase di spinta.

Bachini 6 - qualche sbavatura ma se la cava con l'esperienza.

Tiritiello 6 - stesso discorso fatto per Bachini.

Tumbarello 5,5 - tanto impegno e tanta corsa ma poca precisione nei passaggi.

Romero 5 - in palese difficoltà contro i difensori avversari, è riuscito a calciare in porta una sola volta e in maniera debole, appare spesso impacciato.

Semprini 5,5 - di occasioni ne ha anche avute ma doveva essere più cattivo sotto porta.

Quirini 6,5 - Alla prima da titolare in campionato, con un cliente non facile da contrastare come Morello se l'è cavata piuttosto bene. Coglie anche un palo.

Franco sv - impossibile giudicarlo perchè è uscito per un infortunio dopo soli 10'.

Visconti 6,5 - tanta corsa, grinta e assist per i compagni, uno dei migliori se non il migliore in campo.

Di Quinzio 6 - ha giocato in una posizione non congeniale ma la sua prestazione è stata comunque buona.

D'Alena 5,5 - ha commesso il fallo di mano che ha regalato il rigore per il Fiorenzuola, nella ripresa Maraia lo ha sostituito.

Bruzzaniti 5 - nella posizione di seconda punta non ci è piaciuto, ha cercato più volte il fraseggio con i compagni ma non si è mai reso pericoloso.

Rizzo Pinna sv.

Mastalli 6 - è entrato subito in partita, ma non è riuscito a ribaltarla.

Ravasio sv.