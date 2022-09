Lucchese ai nastri di partenza con una rosa quasi completamente rinnovata

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 1 settembre 2022, 17:51

Impedita la trasferta dei supporter della Lucchese per motivi di ordine pubblico, una decisione da mettere in relazione agli scontri del marzo scorso verificatesi nella gara di ritorno del campionato al Porta Elisa: mister Maraia e i giocatori senza sostegno all'esordio in campionato

giovedì, 1 settembre 2022, 17:45

Definiti gli acquisti delle ultime due pedine a disposizione di Maraia, con Panati che ha rescisso dai rossoneri e Semprini che, dato per partente, resta alla Lucchese. Mercato praticamente concluso

giovedì, 1 settembre 2022, 16:55

Il trainer deciderà gli uomini e anche il modulo solo all’ultimo perché le variabili sono talmente tante da non poter fare altrimenti. La prima è la condizione fisica dei giocatori che ovviamente non è al massimo per tutti gli interpreti, molti dei quali si sono aggregati da pochi giorni

giovedì, 1 settembre 2022, 14:43

I rossoneri chiudono anche per l'attaccante ex Albinoleffe, ma potrebbe non essere finita qui: Deoma prova a portare a Lucca anche Antonio Energe, attaccante scusa Napoli, la scorsa stagione nella Carrarese, che rinforzerebbe il reparto nel caso di una partenza di Semprini