Mister Maraia: "La squadra ha dato tutto, ma dobbiamo migliorare"

domenica, 4 settembre 2022, 19:37

Ivan Maraia non è certo contento del risultato che ha visto soccombere i rossoneri, ma in sala stampa analizza la partita di Reggio Emilia cercando di trovare anche gli aspetti positivi di una prestazione che ha visto in partita la Lucchese praticamente sino alla fine: "Una partita difficile come ci aspettano visto il valore della Reggiana, c'è il rammarico perché, come tutti, la Reggiana poteva non essere brillantissima e poteva esserci la possibilità di ottenere qualcosa, ma noi non siamo nelle migliori condizioni possibili. Nel primo tempo avevamo concesso solo tiri da fuori, spiace aver preso due gol su palle perse in uscita, abbiamo lasciato il possesso, ma non le occasioni, mentre nel secondo tempo abbiamo concesso occasioni ai nostri avversari. Spiace perché non avevano ancora forza e condizione, la squadra ha dato tutto e non c'è da rimproverare nulla".

"La fase offensiva? Le condizioni per far andare a far male alla Reggiana c'erano, ma per farlo si deve avere gamba e a noi è mancata. Poi giocando solo con Romero andava accompagnato di più e i giocatori in campo non erano molto adatti. Romero pur dandosi da fare non è riuscito a tendersi pericoloso. La Reggiana ha una sua identità e sarà protagonista anche quest'anno, noi abbiamo solo tre elementi dell'anno passato e va totalmente ricostruita senza considerare che alcuni giocatori sono arrivati all'ultimo, non sono scusanti, ma ci vuole un po' di pazienza. Sono comunque contento della prestazione, ma dobbiamo migliorare dal punto di vista fisico e organizzativo. Il gol di Rizzo Pinna? Ha questi colpi un gran bel gol. Pirola? Ha preso un colpo auguriamo che non ci siano interessamenti al ginocchio.