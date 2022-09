Porta Elisa News



Mister Maraia: "C'è rammarico per il pari"

mercoledì, 14 settembre 2022, 20:27

Una gara contro il suo passato, un lungo passato: per mister Maraia, lo aveva annunciato nel pregara, il match con il Pontedera non poteva essere come gli altri. Con i granata del resto ha passato una vita, ma certo l'amaro in bocca per il pari quando la partita sembrava incanalata verso i rossoneri, rimane anche in sala stampa: "Ero emozionato all'inizio, per le tante persone che conosco, forse un po' meno perché è arrivata solo tre giorni prima della gara precedente. I ragazzi hanno interpretato benissimo la gara, tutto merito della squadra, ovviamente siamo andati molto meglio nel primo tempo dove siamo mancati in quella situazione dove dovevamo fare gol. Il rammarico è questo".

"Nel secondo siamo invece andati a folate, il rammarico arriva dal fatto che il gol è stato subito per disattenzione facile da gestire. Tutto sommato la squadra non ha corso pericoli, c'è il rammarico. Rizzo Pinna? Abbiamo cambiato modulo e posizioni in campo e credo sia stato bravo così come Bruzzaniti. Anche da loro ci poteva essere la possibilità di creare situazioni di pericolo".