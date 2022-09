Porta Elisa News



Mister Maraia: "I ragazzi venderanno cara la pelle"

sabato, 3 settembre 2022, 17:51

Il tecnico Maraia, attraverso l'ufficio stampa, presenta la gara di domani al Mapei Stadium contro la Reggiana e spiega come stanno i suoi ragazzi: "Domani ripartiamo dopo un lungo periodo di preparazione e di attesa. Una partita complicata, anche se la prima lo è sempre perché ci sono sempre delle incognite per l'aspetto fisico e tattico, ma noi cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. I ragazzi si sono allenati molto bene, anche se sappiamo che non sarà facile. Abbiamo cercato di preparare questa partita nel migliore dei modi e sono certo che i ragazzi venderanno cara la pelle. Ci dispiace non avere i nostri tifosi al seguito, e mi auguro che questa sia l'ultima volta, perché sicuramente loro ci avrebbero sostenuti fino alla fine. Il mercato? La società ha operato molto bene e sono arrivati giocatori che sicuramente hanno aumentato il valore di questa squadra. E' normale che ci voglia un pochino più di tempo per trovare la giusta intesa, ma questa non deve essere assolutamente una scusa. Noi scenderemo in campo sempre per dare il nostro meglio ed onorare nel migliore dei modi questa maglia".