Porta Elisa News



Prove generali per Lucchese-Imolese

giovedì, 8 settembre 2022, 14:22

di diego checchi

Riguardo alla partitella di allenamento di oggi, che si svolgerà a porte chiuse, possiamo fare soltanto delle ipotesi. Mister Maraia nasconderà senza dubbio le carte per non dare vantaggi agli imolesi e dunque non sappiamo ancora quale sarà l’undici che scenderà in campo domenica prossima per la prima gara casalinga al Porta Elisa- La nostra sensazione è quella che possa rientrare nell’undici titolare Bianchimano, magari in coppia con Ravasio in attacco. A centrocampo potrebbe esserci posto per Rizzo Pinna, l'autore dello strepitoso gol rossonero della prima giornata a Reggio Emilia, come mezzala e magari per D’Alena come mediano davanti alla difesa. Ma ripetiamo, sono solo supposizioni che poi dovranno essere suffragate dai fatti. Non crediamo che il tecnico possa cambiare il suo sistema di gioco, ma qualche interprete sì, anche in considerazione del fatto che la Lucchese giocherà in casa e dovrà necessariamente fare la partita. Purtroppo l’unico assente sarà Pirola che ne avrà per un po’, dopo l'infortunio al ginocchio che ha subito nella gara contro la Reggiana. Ci dispiace veramente per questo giocatore perché era entrato molto bene in campo.