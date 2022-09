Porta Elisa News



Rimini, in attacco un trio che fa faville

mercoledì, 21 settembre 2022, 08:52

di diego checchi

Nonostante il Rimini sia una neo promossa, la dirigenza biancorossa ha costruito una squadra con le potenzialità per centrare almeno i play off e i 7 punti in classifica sono in linea con i programmi della società. In fin dei conti, la prossima avversaria della Lucchese ha cambiato molto, soprattutto in attacco e si può permettere di schierare un trio molto forte per la categoria, stiamo parlando di Sereni, Vano e l'ex Santini (nella foto) che Bruno Russo portò a Lucca quando sulla panchina rossonera c'era Pagliuca alla prima esperienza in Serie C con la Lucchese.

Se andiamo a vedere lo score di questa squadra, si evince che ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta con 6 gol fatti e 2 subiti. Il Rimini viene dalla vittoria interna per 3 a 0 contro l'Olbia dove il mattatore del match è stato proprio Santini, autore di una doppietta; per la cronaca l'altro gol è stato segnato da Vano. Questa squadra adotta il modulo 4-3-3 e ha nella sua rosa molti giocatori di esperienza e al di là degli attaccanti già citati, ci sono elementi come il portiere Zaccagno, i difensori Laverone e Regini, i centrocampisti Delcarro e Pasa, gli esterni offensivi Piscitella e Rosso che al momento non stanno giocando.

Insomma, per la Lucchese non sarà certamente una passeggiata anche perché il Rimini ha il morale alto e siamo convinti che baserà il suo gioco sulle ripartenze e sul contropiede, queste sono le caratteristiche migliori della squadra romagnola. Questa la probabile formazione. Rimini (4-3-3): 12 Zaccagno, 27 Laverone, 6 Panelli, 31 Pietrangeli, 13 Regini, 8 Delcarro, 5 Pasa, 7 Tonelli, 24 Sereni, 99 Vano, 29 Santini. A disposizione: 1 Galeotti, 20 Accursi, 17 Acquistapace, 83 De Rinaldis, 44 Eyango, 10 Gabbianelli, 3 Haveri, 9 Mencagli, 38 Rossetti, 19 Rosso, 4 Tanasi, 32 Tofanari, 22 Lazzarini. Allenatore: Gaburro.