Squadra che vince non si cambia?

mercoledì, 28 settembre 2022, 17:09

Il presidente di Lega Pro: "Le società hanno condiviso la necessità di giocare le partite di serie C durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12,30 ed alle 14,30. Questa proposta sarà ultimata nei dettagli e nelle modalità operative durante il prossimo consiglio direttivo"

mercoledì, 28 settembre 2022, 14:07

Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione già dalla gara di domenica prossima, o al massimo nel match di Coppa Italia di Fiorenzuola il mercoledì successivo

mercoledì, 28 settembre 2022, 08:50

La squadra di mister Magrini, essendo una neo promossa, dovrà lottare su tutti i campi per mantenere una categoria che per questa società del fiorentino è una novità. In squadra figura più di un ex rossonero: ecco di chi si tratta

martedì, 27 settembre 2022, 12:57

Mentre Ghirelli continua a far disputare gare alle 17,30 e in orario serale con i relativi costi energetici e i disguidi per tifosi, propone anche l'orario fantozziano delle 12 per alcune gare: un favore alle televisioni che trasmettono match in Serie A?