Tegola Coletta: si ferma il portierone rossonero

venerdì, 16 settembre 2022, 15:14

La squadra di mister Tabbiani, uno dei migliori tecnici emergenti della categoria, viene dalla sconfitta per 2 a 0 ad Ancona. Il modulo è il 4-3-3 ed è un mix di esperienza e gioventù, con in avanti c’è un attaccante di categoria come Mastroianni, ex Pro Patria e Lecco

venerdì, 16 settembre 2022, 08:39

Riprendono gli allenamenti dei rossoneri: ancora un giorno per pensare e decidere quale sarà la migliore formazione da opporre al Fiorenzuola. I giocatori stanno tutti bene, l’unico uscito malconcio dalla gara di mercoledì sera è il portiere Coletta

giovedì, 15 settembre 2022, 16:07

La Lucchese vista contro il Pontedera ha dimostrato di essere una squadra forte in tutti i reparti. L’unico demerito che ha avuto è quello di non mettere in ghiaccio la partita e di legittimare un risultato più che meritato commettendo una leggerezza difensiva pagata a caro prezzo

giovedì, 15 settembre 2022, 12:32

Attiva la prevendita dei biglietti per la gara Fiorenzuola-Lucchese che si giocherà domenica 18 settembre alle 14.30. I ticket sono acquistabili online nel circuito VivaTicket, oppure presso i punti vendita autorizzati per la Provincia di Lucca: ecco quali sono