Ballottaggi in vista a centrocampo e difesa

venerdì, 14 ottobre 2022, 18:58

di diego checchi

La Lucchese è quasi pronta per rituffarsi nel campionato dopo la sfida vinta in Coppa Italia ai rigori a Fiorenzuola. I rossoneri si sono allenati questa mattina e la buona notizia è che Di Quinzio è sulla via del recupero perché sta correndo e smaltendo il problema fisico, resta da capire per quando sarà a disposizione e se Maraia deciderà di convocarlo per la lunga trasferta nelle Marche, infatti domani pomeriggio la squadra partirà per Macerata dove domenica incontrerà la Recanatese. Da segnalare che nella squadra marchigiana gioca l'ex rossonero Daniele Ferretti, attaccante trentacinquenne che giocò a Lucca per una stagione prima con Pagliuca e poi con Galderisi.

La squadra, poi, rimarrà nelle Marche e non tornerà a Lucca, si trasferirà subito a Pesaro in attesa della partita di mercoledì. Per quanto riguarda la formazione anti Recanatese, i dubbi potrebbero essere soltanto due o tre, il primo riguarda la scelta dell'under fra Quirini, Merletti e Alagna mentre il secondo è sul ballottaggio fra D'Alena, Franco e Rizzo Pinna. Infine, in attacco, Semprini e Ravasio potrebbero contendersi il posto da titolare a fianco di Bianchimano. Intanto, la Lega ha annunciato che la vincente della gara di Coppa Italia tra Lucchese e Olbia affronterà il prossimo 16 novembre la vincente tra Virtus Entella e Aquila Montevarchi.