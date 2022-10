Bene la difesa, non pervenuto l'attacco

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 16 ottobre 2022, 17:09

Il tecnico non soddisfatto della prestazione: "Ci sono partite come oggi che sono gare sporche dove bisogna esser bravi a fare anche quelle cose in cui non siamo abituati. Meglio nel secondo tempo ma in trasferta dobbiamo migliorare. Bisogna essere più cinici e migliorare nell'ultimo passaggio"

domenica, 16 ottobre 2022, 14:01

Rossoneri che a Macerata incontrano per la prima volta nella loro storia la Recanatese: mister Maraia sceglie il trio d'attacco Semprini-Bianchimano-Bruzzaniti e a centrocampo preferisce D'Alena a Franco. Occasioni per i padroni di casa, Tiritiello salva sulla linea

sabato, 15 ottobre 2022, 19:09

Farsi ingannare dai soli tre punti in classifica della Recanatese sarebbe il più grave errore che potrebbero commettere i rossoneri: ci vorrà una prestazione all'altezza della situazione. Mister Maraia intenzionato a rilanciare il trio d'attacco Semprini, Bianchimano e Bruzzaniti: la probabile formazione

sabato, 15 ottobre 2022, 14:00

Il tecnico invita i suoi alla massima attenzione contro la Recanatese:"Anche se è ultima in classifica ed è una neo promossa ha le sue armi per combattere, soprattutto in casa ma ha fatto bene anche fuori come a Imola, dove penso che abbia perso immeritatamente."Chi ha giocato tanto in Coppa,...