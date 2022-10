Bruzzaniti, gol da cineteca

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 ottobre 2022, 19:56

Il tecnico rossonero: "Dove possiamo arrivare? Siamo in una posizione di classifica bella, ma oa ci attendono altre gare impegnative, avere una classifica migliore è bene, ma dobbiamo attendere la fine del girone di andata per capire che tipo di campionato si può fare"

domenica, 23 ottobre 2022, 16:52

Rossoneri a caccia di una nuova vittoria casalinga. Mister Maraia ripropone Bianchimano titolare e conferma Visconti a centrocampo. In avvio Rizzo Pinna spreca un'occasione, poi Bianchimano spara alto da buona posizione. Nella ripresa la sblocca un eurogol di Bruzzaniti

sabato, 22 ottobre 2022, 18:05

Il tecnico alla vigilia della gara con i valdarnesi: "Qualche strascico la partita di Pesaro lo ha lasciato, anche Di Quinzio che era con il gruppo ha avuto un piccolo risentimento, ed è vero che Visconti e Tumbarello sono usciti peggio di altri ma chiunque giocherà domani sarà in grado...

sabato, 22 ottobre 2022, 16:06

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di Pesaro che la Lucchese torna di nuovo in campo in una partita difficile e rognosa come quella interna di Montevarchi: mister Maraia valuta ancora cambiamenti in un po' tutti i reparti anche per dare respiro a alcuni giocatori: la probabile formazione