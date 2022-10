Porta Elisa News



Caccia a tre punti per continuare a crescere

sabato, 8 ottobre 2022, 09:15

di diego checchi

Domani (alle ore 17:30) arriverà al Porta Elisa la Torres, una squadra da prendere con le molle ed allenata da un tecnico emergente come Alfonso Greco. Per questa gara Maraia non ha ancora deciso chi schierare e soprattutto potrebbe anche cambiare modulo e passare dal 4-3-3 ad un 4-4-2 anche perchè non ci saranno Di Quinzio e Romero per infortunio e di conseguenza ci potrebbe anche essere un turno di riposo per Semprini per poi farlo entrare a partita iniziata e sfruttare tutta la sua freschezza.

Ecco che potrebbe scoccare l'ora di Ravasio, insieme ovviamente a Bianchimano che appare intoccabile. Quirini e Alagna potrebbero essere gli esterni di difesa con Tiritiello e Benassai o Bachini centrali. A centrocampo come abbiamo già detto non ci sarà Di Quinzio e quindi sarà possibile vedere insieme D'Alena e Mastalli oppure Mastalli e Franco con Tumbarello che potrebbe osservare un turno di riposo. Sugli esterni potrebbe esserci spazio per Visconti e Bruzzaniti. Nel caso in cui la Lucchese decidesse di giocare con il 3-5-2 potrebbero essere schierati Merletti, Tiritiello e Benassai con Alagna e Visconti sugli esterni e Franco, D'Alena e Mastalli o Tumbarello centrali. Tutte valutazioni che mister Maraia farà all'ultimo minuto anche per non dare vantaggi agli avversari e tenere tutti sulla corda. Da sottolineare che Ravasio sta molto bene e si propone per un posto da titolare. L'allenamento di questa mattina e soprattutto quello di domani mattina saranno a porte chiuse e quindi non sappiamo che tipo di scelte farà il trainer di Montecalvoli.

Certo è che dovrà prima di tutto valutare chi sta meglio anche in conseguenza del fatto che la Lucchese avrà un tour de force non indifferenti nei prossimi quindici. Sarà convocato anche il giovane attaccante Camaiani. Questa la probabile formazione della Lucchese 4-4-2: 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 2 Alagna, 17 Bruzzaniti, 21 D'Alena, 24 Mastalli, 19 Visconti, 91 Ravasio, 11 Bianchimano. A disposizione: 12 Galletti, 5 Bachini, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 7 Rizzo Pinna, 16 Franco, 10 Semprini, 28 Camaiani, 26 Merletti, 18 D'Ancona, 20 Catania. Allenatore: Ivan Maraia