Una ripresa in grande difficoltà

sabato, 29 ottobre 2022, 20:00

Il tecnico rossonero sulla sconfitta di Ancona: "Primo tempo una buonissima Lucchese che ha dimostrato di poter fare una gara importante contro un avversario di spessore. Poi dal punto di vista della personalità e dell'esperienza vieni meno e l'avversario prende il sopravvento.

sabato, 29 ottobre 2022, 16:58

Rossoneri in campo a Ancona per dare continuità al bel momento che attraversano: Semprini coglie un palo, poi si procura un rigore trasformato da Bianchimano. Nella ripresa pareggia Simonetti e Spagnoli porta in vantaggio i dorici. Minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'esplosione di Torre

venerdì, 28 ottobre 2022, 17:17

Grande concentrazione in casa rossonera per il match di domani che vedrà i rossoneri impegnati allo Stadio del Conero di Ancona contro una squadra molto ben organizzata. Ancora dubbi di formazione, Di Quinzio parte dalla panchina

venerdì, 28 ottobre 2022, 16:59

Il tecnico dei rossoneri, nella consueta dichiarazione prepartita, presenta il match contro l'Ancona come una partita difficile e complicata in cui la squadra dovrà dimostrare il proprio carattere. E rivolge un pensiero ai tifosi, sempre pronti a sostenere la Pantera