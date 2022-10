Coppa Italia, Fiorenzuola-Lucchese sarà ripresa il 12 ottobre

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 7 ottobre 2022, 08:15

La squadra sarda, che è stata ripescata, ha come obiettivo la salvezza e dobbiamo dire che per ora sta rispettando le attese con 6 punti in classifica. Lo score di questa compagine parla di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte con 6 gol fatti e 6 subiti.

giovedì, 6 ottobre 2022, 18:56

I due giocatori, alle prese con infortuni muscolari, non saranno disponibili per la gara interna con la Torres di domenica prossima. Il giovane Camaiani aggregato alla prima squadra. Per il recupero di Coppa Italia, in ballo due date

giovedì, 6 ottobre 2022, 15:48

Nell'attesa che il giovane attaccante fosse trasportato in ospedale con l'elisoccorso è stato in prima persona Alvaro Vannucchi, storico massaggiatore rossonero, con il supporto del dottor Adolfo Tambellini, a prendersi cura del ragazzo insieme allo staff medico emiliano e si è evitato che la situazione per il giovane potesse peggiorare

mercoledì, 5 ottobre 2022, 23:23

Il Fiorenzuola rende note le condizioni del giovane giocatore infortunatosi gravemente nella gara contro la Lucchese: gli esami strumentali, per ora, hanno evidenziato solo una frattura scomposta del naso. La società emiliana ringrazia la Lucchese per la disponibilit, sensibilità e collaborazione dimostrata