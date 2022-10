Fiorenzuola-Lucchese: 0-0 L'arbitro fischia la fine anticipata

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 5 ottobre 2022, 23:23

Il Fiorenzuola rende note le condizioni del giovane giocatore infortunatosi gravemente nella gara contro la Lucchese: gli esami strumentali, per ora, hanno evidenziato solo una frattura scomposta del naso. La società emiliana ringrazia la Lucchese per la disponibilit, sensibilità e collaborazione dimostrata

mercoledì, 5 ottobre 2022, 16:52

Sotto choc anche la società rossonera per il grave infortunio occorso al giovane emiliano durante la gara con la Lucchese: "Non ci interessa quello che è successo vogliamo solo esprimere tutta la nostra vicinanza al giocatore e alla sua famiglia"

mercoledì, 5 ottobre 2022, 16:21

Prime notizie sull'infortunio al giocatore del Fiorenzuola Nicola Anelli, è la stessa società emiliana a diramare un comunicato attraverso i propri canali per tranquillizzare circa le condizione del classe 2004: "E' stato trasportato in volo sanitario presso l’Ospedale di Parma, dove le sue condizioni verranno ora monitorate.

martedì, 4 ottobre 2022, 17:45

La Lucchese di scena a Fiorenzuola per il primo turno di Coppa Italia: mister Maraia intenzionato a rivoluzionare la formazione per far tirare il fiato a chi ha giocato di più sinora, ma comunque intenzionato a cercare il passaggio del turno. Alll'esordio anche il giovane portiere Galletti. La probabile formazione