Infortunio a Anelli, la rassicurazione del Fiorenzuola: "E' cosciente"

mercoledì, 5 ottobre 2022, 16:21

Prime notizie sull'infortunio al giocatore del Fiorenzuola Nicola Anelli, che ha provocato l'interruzione della gara. E0 la stessa società emiliana a diramare un comunicato attraverso i propri canali per tranquillizzare circa le condizione del giocatore classe 2004.

"La partita tra U.S. Fiorenzuola e Lucchese viene sospesa al 21’ per un brutto infortunio alla testa occorso a Nicola Anelli, attaccante classe 2004, in un contrasto di gioco.Dopo alcuni momenti di paura, Nicola è stato immobilizzato. Cosciente, è stato trasportato in volo sanitario presso l’Ospedale di Parma, dove le sue condizioni verranno ora monitorate. A seguito di comunicazioni dall’Ospedale, verrà diramato Comunicato Ufficiale. Tutti noi intanto mandiamo un grande abbraccio a Nicola".