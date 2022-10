Porta Elisa News : il punto



Lucchese, i risultati sono frutto del lavoro

giovedì, 20 ottobre 2022, 17:45

di diego checchi

La Lucchese è tornata dalle Marche, rinfrancata dalla vittoria di Pesaro e c'è da sottolineare che i numeri depongono a favore della squadra di Maraia. La Lucchese è 5 partite che non subisce gol, ed è a soli 3 punti dalla prima in classifica, il Fiorenzuola a quota 18 punti in coabitazione con la Reggiana. Insomma questa squadra ha ampi margini di crescita, anche se è chiaro, che deve migliorare dal punto di vista della costruzione della manovra, ma partita dopo partita, sta sempre di più assimilando i concetti del trainer, una persona pacata, tranquilla, ma molto ferma nelle sue decisioni. Insomma la squadra sta sempre di più entrando in sintonia con l'allenatore, che comunque durante gli allenamenti, ha modo di visionare tutti i suoi giocatori e di fare le scelte nel migliore dei modi. Adesso c'è il Montevarchi, una squadra scorbutica che verrà a Lucca per rendere la vita difficile alla formazione rossonera e vorrà riscattarsi dopo la sconfitta interna per 2-1 contro la Virtus Entella.

Ci aspettiamo quindi, un maggiore afflusso di pubblico perché mai come in questo momento, la squadra ha bisogno dei suoi tifosi, vedere un Porta Elisa con un bel colpo d'occhio, darebbe una carica in più ai giocatori rossoneri. Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per dire quali uomini scenderanno in campo, si dovrà capire se Di Quinzio ce la farà ad andare quantomeno in panchina, cosa che per adesso, ci appare difficile. Per il resto potrebbe giocare Bianchimano dall'inizio insieme a Ravasio e Rizzo Pinna o a Semprini. Bisognerà vedere poi, se ci saranno alcuni cambi in difesa e a centrocampo. Intanto oggi la squadra ha svolto un allenamento di scarico per chi ha giocato e di lavoro per chi non ha giocato. Domani mattina ci sarà un'altra seduta così come sabato mattina. Il primo gol di Visconti.

Grande felicità per il primo gol di Visconti, il giocatore che per questa squadra è molto duttile e ieri è riuscito ad andare anche in gol e lo ha fatto nel secondo tempo quando è stato impiegato da mezz'ala: è uno dei tanti giocatori che Maraia può mettere in diverse posizioni, terzino, mezz'ala o trequartista e il risultato è lo stesso. Da terzino, può soffrire in fase difensiva come successo a Macerata contro la Recanatese, ma è anche vero, che quando parte dal basso e sprigiona la sua falcata, a volte è imprendibile. Da mezz'ala in quest'ultimo periodo ha reso di più, ma dovunque lo si metta la sua partita la fa sempre.