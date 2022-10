Porta Elisa News



Maraia: "Ci attende una partita un po' strana"

martedì, 11 ottobre 2022, 18:29

Attraverso l'ufficio stampa rossonero mister Maraia presenta la sfida che si giocherà domani a Fiorenzuola. Ricordiamo che la partita riprenderà dal 21' del primo tempo quando fu sospesa per l'infortunio dell'attaccante emiliano Anelli.

Che partita si aspetta dopo tutto quello che è successo?

"Sarà un partita un po' strana col primo tempo che durerà solo 24' ma poi sarà una partita come tutte le altre, e mi aspetto che la squadra riprenda a giocare come stava facendo mercoledì scorso, perché secondo me aveva avuto un approccio positivo nonostante i tanti cambiamenti nella formazione".

Da oggi inizia una settimana un po' atipica con 4 partite in 10 giorni, sarà un bel tour de force...

"Diciamo che c'è un turno infrasettimanale in più, il resto era già previsto. Ovviamente complica un po' le cose, oltre al viaggio in più saremo obbligati ad allenarci in modo diverso però non abbiamo scelta, bisogna comunque prepararci bene per la partita di domani e poi gestire al meglio il doppio confronto nella Marche e poi la gara con il Montevarchi che sarà anche quella molto importante".

Come ha trovato il gruppo alla ripresa degli allenamenti?

"Abbiamo innanzitutto analizzato la partita di domenica scorsa per capire cosa avremmo potuto fare meglio, c'era un po' di dispiacere tra i ragazzi perché volevano vincere ma io la reputo una cosa positiva ma sono convinto che già da domani la Torres sarà solo un ricordo. Adesso pensiamo solo alle prossime gare, i ragazzi sono consapevoli che hanno fatto il meglio che potevano, a volte i risultati non arrivano ma se si continua con questo atteggiamento alla fine il bilancio sarà positivo".